A Rússia e os EUA mantêm negociações em portas fechadas na Turquia

As negociações entre as delegações da Rússia e dos Estados Unidos acontecem em Ancara, na Turquia, em 14 de novembro, relata The Kommersant.

Foi dito que Sergey Naryshkin, o Diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, participa das negociações.

Os detalhes e o objetivo das conversações ainda são desconhecidos. A reunião também não foi anunciada publicamente.

No início de novembro, Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, declarou que os Estados Unidos estavam em negociações diretas com a Rússia sobre questões de relações russo-americanas. O tema do conflito na Ucrânia não foi levantado. O único objetivo dessas negociações é discutir a redução de riscos entre os Estados Unidos e a Rússia, ela apontou.

Além disso, a Rússia e os Estados Unidos continuam a cooperar no âmbito do Tratado Estratégico de Redução de Armas. Uma reunião da comissão bilateral START-3 poderá ocorrer no final de novembro ou no início de dezembro. Seria a primeira reunião desde o início da operação especial da Rússia na Ucrânia.