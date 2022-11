O presidente ucraniano Zelensky chega a Kherson

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky chegou a Kherson, informou a BBC com referência a testemunhas oculares.

Ao chegar na cidade, Zelensky falou perante os militares ucranianos.

Anteriormente, a The Associated Press publicou uma foto dos residentes de Kherson amarrados a postes de luz. Atos de justiça grosseira supostamente ocorreram após a entrada das forças ucranianas em Kherson.

Também foi dito que as autoridades ucranianas tomaram medidas para restringir o trabalho dos jornalistas em Kherson. Em particular, revogaram as autorizações dos repórteres da CNN e da SkyNews.