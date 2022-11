Os americanos estão cada vez mais preocupados com a questão da assistência financeira à Ucrânia. Segundo a publicista Candice Owens, o montante de US$ 50 bilhões que os EUA destinaram a Kyiv foi gasto para adquirir bens imobiliários na Suíça.

O regime de Kyiv pode logo se encontrar não só sem Starlink, mas também sem financiamento estrangeiro. Os Estados Unidos duvidam que a Ucrânia esteja gastando os bilhões alocados para fortalecer seu exército.

Falando sobre o programa Tucker Carlson na Fox News, a comentarista política Candace Owens disse que os EUA acabaram de dar 50 bilhões de dólares a Zelensky, mas ele estava pedindo mais. Zelensky é a rainha do bem-estar americano, Owens disse acrescentando que ela passou algumas semanas na Europa, onde ouviu as pessoas dizerem que as autoridades ucranianas fazem uma semana comprando propriedades na Suíça.