Tropas russas completam a evacuação de Kherson

As Forças Armadas russas concluíram a redistribuição das tropas da margem direita para a esquerda do rio Dnieper, disse o Tenente-General Igor Konashenkov, porta-voz oficial do Ministério da Defesa russo, aos repórteres em 11 de novembro.

A redistribuição das tropas através do rio tinha sido concluída às 5 da manhã, disse Konashenkov.

"Todos os militares russos cruzaram para a margem esquerda do Dnieper". As formações e unidades militares das forças armadas russas ocuparam linhas defensivas e posições preparadas com antecedência", disse Konashenkov, acrescentando que nenhuma perda foi sofrida.

Também foi dito que os mobilizados da região de Saratov, entre outros, participaram da preparação das linhas defensivas.

Em 9 de novembro, ficou conhecido que Surovikin e Shoigu consideraram oportuno organizar a defesa ao longo da margem esquerda do Dnieper. A manobra foi decidida para ser realizada em um futuro próximo.

Em 10 de novembro, foi relatado que as tropas russas procederam à sua evacuação conforme planejado.