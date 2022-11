Tropas russas deixam Kherson e mudam-se para a margem esquerda da Dnieper - Vídeo

Correspondentes do jornal Moskovsky Komsomolets publicaram um vídeo mostrando as tropas russas atravessando o rio Dnieper ao longo de uma travessia a pé de pontão.

O vídeo foi filmado antes da explosão da ponte Antonovsky, disse o jornal.

Nos últimos três dias, cerca de 20.000 militares russos e 3.500 unidades de equipamento militar foram puxados de Kherson para a margem esquerda.

Anteriormente, o correspondente de guerra Alexander Kots publicou fotos da ponte automóvel Antonovsky explodida através da Dnieper em Kherson. Não havia mais tropas russas na margem direita do Dnieper, enquanto as unidades ucranianas ainda não haviam chegado à ponte, disse o correspondente.

Em 11 de novembro, os correspondentes de guerra disseram que as unidades das Forças Armadas russas deixaram a margem direita do Dnieper. As últimas unidades das tropas russas deixaram o território ontem à noite. As operações foram realizadas durante a noite sob blackout.