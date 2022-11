Zara e Bershka para retornar à Rússia como Z e Br

As marcas espanholas Zara e Bershka, que deixaram o mercado russo após o início da operação especial na Ucrânia, planejam voltar. Acredita-se que suas lojas serão reabertas na Rússia no início de 2023, relata o canal Mash Telegram.

De acordo com o canal, o novo nome de Bershka será Br, e Zara - Z. Os novos proprietários do negócio querem assim manter parte do antigo nome a fim de atrair a atenção dos clientes.

Outras marcas que fazem parte da Inditex, tais como Pull&Bear e Stradivarius, também retornarão ao país.

Em 25 de outubro, foi relatado que a Inditex concordou em vender a divisão russa para seu franqueado libanês Daher Group. A holding interromperá suas operações na Rússia após ter decidido suspender suas atividades no país em 5 de março.

Também foi dito que as primeiras centenas de lojas Zara sob a nova administração seriam reabertas na Rússia no início da primavera de 2023.