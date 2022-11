Atacantes abrem tiros e roubam sacos com 4$ milhões em dinheiro no aeroporto internacional de Moscou

Um assalto com tiros ocorreu no Aeroporto Internacional Domodedovo de Moscou, quinta-feira, 10 de novembro, reportagens da REN TV.

Indivíduos não identificados abriram fogo em um carro Lexus, roubaram uma grande quantidade de dinheiro e depois fugiram em um SUV Chevrolet Tahoe.

Os atacantes roubaram uma bolsa com US$ 4 milhões em dinheiro de dois homens, relatórios da TASS com referência a fontes de aplicação da lei.

Os atacantes estavam armados com espingardas de assalto. Eles esperaram que as vítimas saíssem do prédio do aeroporto e tiraram sacos de dinheiro. Após o roubo, os agressores sequestraram um Lexus e um Toyota Land Cruiser, que posteriormente abandonaram em uma floresta e conseguiram um Chevrolet Tahoe em seu lugar.

A polícia está atualmente à procura dos assaltantes. As vítimas são cidadãos do Quirguistão, chegaram em Moscou com dinheiro para comprar um negócio, disse o canal Baza Telegram.