O Ministério da Defesa russo anunciou que as Forças Armadas russas procederam à manobra para se moverem de Kherson para a margem esquerda do rio Dnieper.

"Na direção Nikolaev-Krivoy Rog, as unidades do grupo de tropas russas estão manobrando para as posições anteriormente preparadas na margem esquerda do Dnieper, em estrita conformidade com o plano aprovado", disseram representantes do ministério aos repórteres na quinta-feira, 10 de novembro.