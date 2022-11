Kadyrov da Chechênia: o General Surovikin tomou uma decisão sábia e clarividente

O General do Exército Sergei Surovikin, Comandante da operação militar especial na Ucrânia, que decidiu montar a defesa ao longo da margem esquerda do Dnieper, fez a escolha certa, embora difícil. Ele teve que escolher entre sacrifícios sem sentido e a vida do povo, disse o presidente checheno Ramzan Kadyrov em seu canal de Telegramas.

De acordo com Kadyrov, Kherson é uma região difícil onde não há possibilidade de fornecimento regular de munições.

"Por que isso não foi feito desde os primeiros dias da operação especial? Esta é outra pergunta. Nesta situação difícil, o general tomou uma decisão sábia e clarividente. Ele evacuou os civis e ordenou o reagrupamento das tropas", disse Kadyrov.

O chefe da Chechênia observou que os combatentes chechenos que participaram da operação especial confirmaram a complexidade dos combates nesta área.

"Sim, nós poderíamos mantê-lo, poderíamos providenciar suprimentos, pelo menos alguma coisa, mas numerosas vidas humanas seriam o preço". Tal previsão não é boa para nós", disse Kadyrov, acrescentando que o Surovikin agiu como um general militar que não tinha medo de críticas.

Antes, foi relatado que o general do Exército Sergei Surovikin e o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu acharam conveniente organizar a defesa ao longo da margem esquerda do Dnieper. Shoigu ordenou a retirada das tropas. Surovikin respondeu que isso seria feito em um futuro próximo.