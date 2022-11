Zelensky ordena a criação de quatro administrações militares na região de Kherson

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky assinou um decreto para estabelecer quatro administrações militares na região de Kherson. O documento foi publicado no site oficial do presidente ucraniano.

O decreto ordena a criação das administrações militares de Dolmatovskaya e Golopristanskaya no distrito de Skadovsky, bem como das administrações militares de Krestovskaya e Kakhovskaya no distrito de Kakhovskaya.

Em 9 de novembro, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu ordenou a retirada das tropas da região de Kherson para a margem esquerda do rio Dnieper. A decisão foi tomada devido ao contínuo bombardeio da cidade e seus arredores pelas Forças Armadas da Ucrânia.

O exército russo anunciou o controle total sobre Kherson em 14 de março de 2022.

A OTAN reage à decisão da Rússia sobre Kherson

A Aliança do Atlântico Norte está ciente da decisão da Rússia de retirar as tropas de Kherson para a margem esquerda do Dnieper, disse o Secretário Geral da OTAN Jens Stoltenberg.

"Ouvimos esta declaração, vamos observar o que está acontecendo no terreno", disse Stoltenberg.