Eleições para o Congresso dos EUA: Rússia de sangue frio, Ucrânia chocada

O Kremlin está analisando cuidadosamente as informações sobre o progresso das eleições parlamentares nos Estados Unidos, mas não dá muita importância a isso.

As relações entre a Rússia e os Estados Unidos "continuarão ruins" tanto a curto como a médio prazo, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov.

As eleições do Congresso dos EUA são importantes, mas deve-se sobrestimar sua importância a curto e médio prazo para o futuro das relações russo-americanas, disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov.

"Estas eleições não podem realmente mudar nada". As relações ainda existem e continuarão ruins", acrescentou ele. De acordo com ele, Moscou está analisando cuidadosamente as informações sobre o curso da campanha nos Estados Unidos.

As eleições para o Congresso dos Estados Unidos foram realizadas em 8 de novembro. O Partido Republicano assume a liderança nas eleições para a Câmara dos Deputados.

De acordo com a CNN, os republicanos receberão 198 cadeiras na Câmara dos Deputados contra 178 para os democratas. O número de assentos no Senado ainda é distribuído igualmente - 48 para ambos os partidos.

O presidente americano Joe Biden advertiu que uma vitória dos republicanos tornaria difícil o período para as próximas eleições em 2024.

"Se perdermos a Câmara e o Senado, serão dois anos horríveis, A boa notícia é que terei uma caneta de veto", disse Biden, relata a CNN.

Anteriormente, Anatoly Antonov, o embaixador russo nos Estados Unidos, disse que o "consenso russofóbico" seria preservado no Congresso dos EUA, independentemente do resultado das eleições.

"Não importa quem ganhe as eleições, não importa o que aconteça no Congresso, este consenso russofóbico persistirá", disse ele.

Anteriormente, Kevin McCarthy, o líder do Partido Republicano na Câmara dos Deputados dos EUA, disse que devido a problemas econômicos, seria difícil para Washington continuar fornecendo assistência em larga escala a Kyiv. Biden disse posteriormente que estava preocupado que os republicanos pudessem bloquear a atribuição de novos pacotes de ajuda à Ucrânia.

Destacando, David Arakhamia, o chefe do Partido Servo do Povo da Ucrânia, disse que Kyiv ficou chocado com as palavras de McCarthy. A delegação ucraniana recebeu a garantia de que o apoio bipartidário à Ucrânia em sua guerra com a Rússia permaneceria como prioridade máxima, mesmo que os republicanos ganhassem as eleições, disse ele.