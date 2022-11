Die Ukraine will China trotz ihrer Freundschaft mit Russland als Partner behalten

A Ucrânia está tentando estabelecer novas relações com a administração chinesa. Kyiv teme prejudicar as relações econômicas com Pequim. Portanto, a Ucrânia tenta se abster das ações que poderiam causar uma reação negativa por parte da China, disse a Newsweek.

"Precisamos manter uma porta aberta para a China", disse um conselheiro anônimo da Volodymyr Zelensky à Newsweek. "A China, para nós, é um parceiro comercial muito confiável", disse o conselheiro. "É claro que estamos tentando estabelecer uma nova relação entre nossos líderes".

A Ucrânia quer desenvolver a cooperação com a China. Portanto, os comentários pouco freqüentes de Zelensky sobre o tema das relações com a China não foram tão afiados quanto as reprimendas que ele reservou para colegas europeus indecisos, observou a publicação com sede nos EUA.

Vale ressaltar que Kyiv fez todos os esforços para não perturbar Pequim com uma viagem de deputados ucranianos a Taiwan. As autoridades ucranianas se distanciaram dessa viagem e fizeram com que tudo parecesse uma iniciativa pessoal dos deputados.