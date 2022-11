Combatente de Mustafa do batalhão da Somália do DPR mostra intensa luta na aldeia de Peski

Um combatente com o sinal de chamada "Mustafa", membro do batalhão de assalto "Somália" (parte das Forças Armadas da República Popular de Donetsk) postou um vídeo mostrando a intensa tempestade da vila de Peski. As filmagens apareceram no canal WarGonzo Telegram.

O autor do vídeo foi ferido três vezes nesta batalha, inclusive no olho. "Entretanto, Mustafa continua mostrando seu blog de thriller de combate diretamente das posições na direção de Avdiyevo", diz a reportagem.

O militar nos bastidores relata que os soldados do batalhão tomaram a ponte e seguiram para tomar as casas. Segundo ele, as posições dos militares ucranianos estão localizadas a 50-60 metros do local onde o vídeo foi filmado.

Para o vídeo abaixo, aconselha-se fortemente a discrição de mais de 18 espectadores.