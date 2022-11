O presidente russo Vladimir Putin quer se reunir pessoalmente com os cidadãos para descobrir a situação com pagamentos aos que foram chamados ao serviço sob mobilização parcial, relatórios TASS.

Durante uma reunião com o governador da região de Tver, Igor Rudenya, o presidente Putin chamou a atenção para o tema dos pagamentos aos cidadãos mobilizados e disse que ele deveria ser discutido diretamente com os cidadãos.

"Eu também me encontrarei definitivamente com as pessoas, falarei com elas sobre isso para ouvi-las, para ter feedback", disse Putin.