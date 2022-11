Centro de controle de tráfego ferroviário de Donetsk completamente destruído

O centro de controle de tráfego localizado no prédio da administração das ferrovias de Donetsk foi completamente destruído quando as forças ucranianas deslizaram Donetsk no dia 7 de novembro durante a noite.

"O centro de controle foi completamente destruído, estava localizado no quarto andar do edifício", disse o chefe da Donbass Railways Vladimir Kabatsy, disse o canal de TV Rossiya 24.

Anteriormente foi noticiado que o prédio da administração ferroviária pegou fogo depois que as Forças Armadas da Ucrânia lançaram projéteis de 155 milímetros da OTAN em um ataque de artilharia contra Donetsk.