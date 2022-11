Paquistão: Imran Khan, uma vítima da esperança para o futuro

La trajectoire des affaires courantes du Pakistan est jalonnée de multiples crises de nature critique pour sa liberté, sa sécurité et son avenir. Partout où les militaires arrivent au pouvoir, ils détruisent la culture de la pensée positive, de la morale et de l'espoir de changement. Imran Khan affirme que l'actuel "régime importé de quelques-uns" a tenté de l'assassiner alors qu'il menait une marche pour la liberté à Islamabad. Les masses à travers le Pakistan ont réagi contre cet acte maléfique de subversion des droits du peuple à décider de son propre avenir dans un système démocratique. Les généraux et leurs complices, les Sharifs et les Bhuttos, n'ont aucune légitimité pour gouverner le pays.

Ils font partie des problèmes, pas des solutions. La plupart d'entre eux ont un casier judiciaire, n'ont aucune intégrité et honnêteté politiques et peut-être qu'aucune autre nation ne les acceptera comme figures politiques. Le chaos politique planifié a pour but de conduire la nation vers des fins encore plus catastrophiques et vers l'imposition de la loi martiale et l'avènement d'une ère de grande incertitude, sans retour à la démocratie. Tous les indicateurs révèlent une intervention injustifiée de la politique menée par les États-Unis pour soumettre les droits du peuple et soutenir un régime militaire au Pakistan en accord avec sa politique étrangère et ses scénarios anti-Chine et anti-Russie.

Aujourd'hui, la nation est paralysée par des événements catastrophiques tels que des inondations, l'insécurité et l'exploitation socio-économique et politique. L'élite dirigeante pakistanaise et les généraux ne sont pas ouverts à la raison et à la responsabilité. Ils ne peuvent pas réaliser les impératifs des espoirs et des attentes de la nouvelle génération de personnes éduquées, moralement et intellectuellement compétentes. L'avenir appartient à la nouvelle génération de personnes éduquées, et non aux généraux naïfs et obsolètes. Ils considèrent le "pouvoir" et le "Pakistan" comme leur propriété. Les dirigeants autoritaires ont joué avec son destin et son avenir sans être remis en question. Ce sont les mauvaises personnes, avec de mauvaises pensées, qui font les mauvaises choses. S'il existait un système de responsabilité équitable, certains des généraux et des politiciens complices auraient pu être fusillés pour leurs crimes contre la nation. Le Pakistan a connu cinq grands coups d'État militaires qui se sont soldés par la défaite et la perte du Pakistan oriental. Les généraux attendent-ils une nouvelle mésaventure de l'histoire formatrice ?

Junaid Ahmed et Ben Norton ("Video : Pakistan Coup Regime Bans Imran Khan, Dissidents Killed, as US Eyes China Ties, Israel Normalization" Global Research 10/27/22), tentent d'expliquer comment l'intervention américaine pourrait nuire aux intérêts nationaux du Pakistan. Sous un faux prétexte, Khan a été interdit de participer à toute future élection nationale. Il semble qu'il n'y ait aucune justification légale à un tel verdict anticonstitutionnel.

Imran Khan, ancien joueur de cricket et ancien Premier ministre, est la victime de la corruption politique institutionnalisée au Pakistan. Il a pris un nouveau départ avec le parti "Teherk-e-Insafe" (Mouvement pour la justice), afin de créer son propre espace pour un mouvement moral et intellectuel en faveur du changement politique. Le défi vient des voyous connus, des criminels inculpés et des conspirateurs qui ont dominé la politique nationale pendant plus de 50 ans. Pour changer une culture politique mal informée et maléfique, les masses pakistanaises cherchaient avec impatience une personne éduquée du nouvel âge pour réaliser l'espoir d'un Pakistan pacifique et progressiste. Imran Khan a été brusquement démis de ses fonctions de Premier ministre par une assemblée bidon et anticonstitutionnelle secrètement organisée par les généraux en alliance avec des agents payés par les États-Unis pour assurer le chaos et l'instabilité politiques. Cela pourrait servir les intérêts stratégiques des États-Unis et de l'Inde pour contrôler et gérer le Pakistan en éliminant ses arsenaux nucléaires et en faisant de la nation un esclave des maîtres étrangers et des dettes impayables. Ce n'est pas ce que le peuple pakistanais attend pour renoncer à sa liberté, sa sécurité et sa souveraineté. Ironiquement, les généraux pakistanais ont l'habitude de vendre leurs intérêts nationaux et ont été payés par les États-Unis pour combattre en Afghanistan et permettre aux États-Unis d'utiliser leurs bases pour des opérations militaires. L'USAID achète et asservit les gens et les nations, ce qui conduit à une gouvernance dysfonctionnelle de quelques-uns.

Os formuladores da política externa americana vêem os políticos-gerais paquistaneses como mendigos, lambe-botas que praticarão todo tipo de atos superficiais para agradar ao Mestre - aquele que os chama de aliados quando necessário, mas que apunhalará os paquistaneses quando eles se tornarem um passivo.

Desiludido e desligado de suas raízes, o Paquistão continua a avançar - não em direção a mudanças, normalidade e progresso - mas em direção a eventos trágicos que fomentam mortes planejadas dos cidadãos, destruição das infra-estruturas sociais, econômicas e políticas, linhas de vida incapacitadas e quebradas e, em última instância, a se tornar um campo de batalha para divisões étnicas e regionais sem sentido e colapso nacional. Andrew Gavin Marshall "Imperial Eye on Pakistan- Pakistan in Pieces, Part 1 (Global Research), declara:

"Em dezembro de 2000, a CIA divulgou um relatório de tendências globais para o ano 2015, que afirmava que até 2015, "A guerra no Afeganistão está inerentemente relacionada à situação no Paquistão..........Paquistão será mais fragmentada, isolada e dependente da assistência financeira internacional". Foi observado que a guerra liderada pelos EUA no Afeganistão teve como objetivo final a desnuclearização do Paquistão.

Poderia Khan mudar a cultura política dominada pelos neocoloniais?

Comparativamente. Imran Khan teve quatro anos de política não corrompida. Ele não matou ninguém nem roubou nenhum banco e estava interessado em ter responsabilidade legal por Sharifs, Bhuttos e Zardari e outros. Mas a governança política estava infestada de figuras corruptas do passado.

Segundo informações, há 632 funcionários públicos de alto nível com dupla nacionalidade. Khan não foi capaz de elaborar um Plano de Ação para reformar uma cultura altamente sistemática de corrupção. Ele precisava de pessoas de educação e inteligência da nova era para elaborar estratégias criativas para a mudança política. Isso simplesmente não aconteceu e ele foi expulso apressadamente por uma conspiração político-militar. Imran Khan tem a percepção e a visão para um novo Paquistão, mas ele precisa de pessoas de nova geração e educadas para planejar um novo começo. Khan e seu apoiador do PTI alegam os poucos generais e Shabaz Sharif envolvidos em seu plano de assassinato.

As acusações de Khan e suas experiências passadas poderiam ajudar a identificar os mestiços internos. Analisando os vídeos de seu ataque, foi um ataque bem planejado contra um líder nacional para fins políticos. Enquanto o cinismo político é endêmico sobre outros chamados políticos, as massas paquistanesas vêem Imran Khan com muito otimismo e integridade e esperança de um novo começo, livre de corrupção política, abrindo oportunidades para uma mudança sustentável. Se houver um sistema legal viável de justiça, deve haver um inquérito independente às alegações e os responsáveis devem ser responsabilizados por seus crimes hediondos. Este autor compartilhou um plano específico de solução para os problemas atuais: por favor, veja "Paquistão em Busca de Liberdade e Segurança", "Uncommon Thought Journal" e "Global Research": 10/20/22.

Os analistas estratégicos ocidentais afirmam que o Paquistão é um "estado fracassado", pois é dirigido por uma duvidosa elite político-militar. Os atuais líderes paquistaneses demonstram um silêncio ensurdecedor para responder, pois não têm legitimidade e integridade política. Muitas vezes, quando políticos sádicos não conseguem resolver um conjunto de problemas, eles apresentam idéias inteligentes, mas ingênuas, para criar problemas mais críticos para distrair as massas. A tentativa de assassinato de Khan poderia ser uma diversão nesse contexto.

Qual é a solução para a cultura política moralmente e intelectualmente doente da política paquistanesa? Em vista do fracasso óbvio do atual regime sob o Shabaz Sharif, o povo consciente e os estabelecimentos políticos organizados deveriam iniciar ações para criar um novo Governo de Unidade Nacional substituindo o Shabaz Sharif por uma liderança não partidária, inteligente e honesta. Esta parece ser a mudança política urgente para restaurar a normalidade e a governança política sustentável. É difícil imaginar uma Assembléia Nacional inexistente e não representativa como é agir contra Sharif, apenas para reafirmar sua irrelevância e incompetência como um fantoche dos governantes e incapaz de proporcionar uma opção democrática viável para a mudança - quando os fatos da vida justificam uma mudança. As instituições responsáveis, se houver, devem responder para facilitar a mudança a fim de salvaguardar os interesses nacionais, a liberdade e a integridade do país. Se os generais e Sharif tiverem algum senso de honestidade, raciocínio e responsabilidade, eles devem anunciar imediatamente uma data para novas eleições nacionais e salvaguardar o país de mais desestabilização e de um futuro sombrio e insustentável. Dr. Mahboob A. Khawaja é especialista em assuntos internacionais - segurança global, paz e resolução de conflitos, com grande interesse nas culturas e civilizações comparativas islâmico-ocidentais, e autor de várias publicações, incluindo as mais recentes: One Humanity and the Remaking of Global Peace, Security and Conflict Resolution (Uma Humanidade e a Restauração da Paz Global, Segurança e Resolução de Conflitos). Lambert Academic Publications, Alemanha, 12/2019.