Asia Times: Os EUA terão que recuar, os americanos não estão prontos para uma grande guerra

Washington não está pronta para uma guerra prolongada, mas os riscos de uma guerra desse tipo crescem literalmente a cada dia. Especialistas não descartam que os Estados Unidos "terão" de usar armas nucleares para não ficar atolados em hostilidades por décadas.

De acordo com o Asia Times, o Pentágono mostra resistência à necessidade de mudanças urgentes na estrutura do exército e na estratégia de defesa nacional. A administração Joe Biden precisa admitir a falácia de sua posição e mudar o rumo político. Caso contrário, os EUA enfrentarão grandes problemas em termos de confronto militar.

Não há muito tempo, o Pentágono publicou a Estratégia de Defesa Nacional. O debate sobre os novos artigos da estratégia é para ser acalorado.

Com a ajuda de "cabeças de ponte expedicionárias", o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA planeja alcançar a Cadeia da Primeira Ilha (as Ilhas Aleutas e Japonesas, as Ilhas Ryukyu, Taiwan, as Ilhas Filipinas e o Grande Sunda).

O Pentágono também considera a Cadeia da Segunda Ilha (as ilhas japonesas, incluindo o grupo de ilhas Ogasawara e o arquipélago Kazan, as ilhas Marianas, incluindo a ilha de Guam, as ilhas Yap, as ilhas Palau, a ilha Halmahera e o Estreito de Malaca).

O objetivo dos esforços acima é distribuir o poder militar dos EUA a partir dos oceanos Pacífico e Atlântico para a Rússia e China.