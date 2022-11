As tropas russas serão redistribuídas para a margem esquerda do Dnieper como os bombeiros esperados em Kherson

Os militares russos podem ser redistribuídos para a margem esquerda do rio Dnieper. Os conflitos militares podem ocorrer na região de Kherson, incluindo o centro administrativo de Kherson, já nas próximas semanas.

Kirill Stremousov, chefe adjunto da nova região russa, chamou de difícil a situação atual na região e lembrou aos habitantes locais que devem, se possível, sair da margem direita do rio o mais rápido possível.

Antes do anúncio do possível movimento das tropas russas, Stremousov disse que a situação na linha de frente não era crítica. De acordo com ele, as forças russas repeliram todos os ataques a Kherson que as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) fizeram. Além disso, não há grande concentração de tropas ucranianas na linha de contato.

Os serviços de emergência de Kherson relataram que em 3 de novembro, as Forças Armadas da Ucrânia tentaram atacar a infra-estrutura da cidade usando os sistemas de foguete de lançamento múltiplo HIMARS americanos.

Em 22 de outubro, a administração regional convocou todos os cidadãos e funcionários civis a deixar a cidade e atravessar para a margem esquerda. A decisão foi tomada contra o pano de fundo da situação tensa na frente e um alto perigo de bombardeio maciço da cidade.

Em 24 de outubro, mais de 22.000 residentes foram evacuados da margem direita do Dnieper para a esquerda.