Patrushev: Serviços especiais russos previnem ataque terrorista na NPP Zaporizhzhia

Os serviços especiais russos impediram um ataque terrorista na Usina Nuclear Zaporizhzhia (ZNPP), disse o secretário do Conselho de Segurança Nikolai Patrushev, segundo relatórios da TASS.

A recente visita da delegação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não pressionou a Ucrânia a acabar com os ataques à usina, disse também Patrushev.

Anteriormente, Vladimir Rogov, presidente do movimento "Estamos com a Rússia" também anunciou a prevenção de um ataque terrorista na ZNPP. Segundo ele, foi encontrado um esconderijo com explosivos no território da usina nuclear. Um funcionário da ZNPP, recrutado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), deveria ter realizado a explosão, disse ele.

Em 1º de novembro, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse que as Forças Armadas da Ucrânia continuavam a atacar a usina e as áreas próximas. De acordo com ele, as forças ucranianas também bombardearam pontos de evacuação e locais onde a ajuda humanitária foi distribuída.