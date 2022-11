Os esforços de Moscou para chegar a um consenso e iniciar um processo de negociação para uma solução pacífica da crise na Ucrânia foram bloqueados desde abril, disse o Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov após uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores jordaniano Ayman Hussein Abdullah al-Safadi.

"Nós informamos nossos amigos jordanianos sobre os últimos desenvolvimentos no âmbito da operação militar especial da Rússia. Reafirmamos nossos objetivos de proteger Donbass e prevenir a discriminação contra as pessoas que querem manter a ligação com a língua russa e a cultura russa". Também lhes dissemos [colegas jordanianos] que os esforços da Rússia para as conversações de paz com a Ucrânia estão bloqueados desde abril", disse Sergei Lavrov.