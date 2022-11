A Rússia recebeu garantias por escrito da Ucrânia de não utilizar o corredor de grãos para operações de combate contra a Federação Russa, disse o Ministério da Defesa russo.

O retorno ao acordo tornou-se possível devido à mediação da ONU e da Turquia, acrescentou o Ministério da Defesa.

"A Federação Russa considera que as garantias recebidas no momento parecem ser suficientes e retoma a implementação do acordo", acrescentou o ministério.