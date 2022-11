Kremlin responde aos relatórios de empresários russos que renunciam à cidadania russa

Os empresários russos Nikolai Storonsky e Oleg Tinkov têm todo o direito de renunciar à cidadania russa, levando em consideração o fato de que eles quase não têm mais negócios no país, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres no dia 1º de novembro, informou a RBC.

"Na verdade, eles não atuam como participantes na vida comercial de nosso país. Isso é tudo que posso dizer", disse o porta-voz do Kremlin.

Nikolai Storonsky, o fundador do serviço Fintech da Revolut, decidiu renunciar à cidadania russa, disseram representantes da empresa em 31 de outubro. Ao mesmo tempo, não foi especificado quando exatamente o homem de negócios tomou tal decisão. Apenas foi dito que isso aconteceu antes de 19 de outubro, quando a Ucrânia impôs sanções contra seu pai, Nikolai Storonsky Sr., Diretor Geral da Gazprom Promgaz.

Oleg Tinkov, fundador do Banco Tinkoff, anunciou uma decisão semelhante no mesmo dia, 31 de outubro. De acordo com Oleg Tinkov, ele não concorda com a política das autoridades russas e condena a operação militar especial na Ucrânia. Ele também disse que se considerava um patriota e um "verdadeiro herói" da Rússia. O certificado de renúncia à cidadania que ele publicou nas mídias sociais foi datado de 26 de outubro.

No dia seguinte, Tinkov anunciou sua intenção de retirar a marca Tinkoff do banco que ele fundou. Entretanto, os representantes do banco disseram que haviam adquirido todos os direitos sobre a marca.