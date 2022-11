O lutador MMA morre durante o sono depois de comer melancia

Alexander Pisarev, 33 anos, lutador do MMA, morreu durante o sono. Sua esposa foi hospitalizada. De acordo com relatórios preliminares, o casal pode ter tido intoxicação alimentar.

O pai do atleta disse ao canal Shot Telegram que o atleta e sua esposa tiveram melancia, mas também comeram outros produtos, portanto a causa de sua intoxicação permanece desconhecida.

Alexander Pisarev morava em um apartamento em Balashikha, Moscou, com sua esposa e seu pai. No domingo, o pai do atleta, Igor Vladimirovich, voltou de um passeio por volta das quatro horas e convidou seu filho para jantar. Ninguém respondeu ao seu convite.

"Olhei para o quarto - Alexander e sua esposa estavam dormindo. Aproximei-me e então percebi que meu filho não estava mais respirando", disse o pai do atleta, acrescentando que a esposa de Alexander foi levada para o hospital em uma ambulância algum tempo depois.

Parentes do falecido dizem que ele era um homem absolutamente saudável, ele não tinha doenças crônicas.

"Ele teve fraturas nos dedos após as últimas brigas, mas isto não é nada". Todos nós comemos a mesma comida, vivemos juntos", disse o pai de Pisarev.

A causa da morte será anunciada como resultado da autópsia.

O atleta será cremado, de acordo com seu desejo.

Alexander Pisarev foi campeão de Moscou em combate corpo-a-corpo e luta corpo-a-corpo, ele também foi o finalista do Campeonato Europeu de MMA. Ele teve cinco lutas, três das quais ele venceu.