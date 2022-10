Novo sistema de pagamento Astrasend aparecerá na Rússia para transferências em dólar e rublo

O Banco Central da Rússia registrou a Inkahran organização de crédito não bancária (uma subsidiária da MKB, fornece serviços de coleta de dinheiro) como o operador do novo sistema de pagamento Astrasend.

De acordo com a mensagem publicada no site do Banco Central, os cidadãos russos poderão transferir fundos tanto no exterior como dentro do país com o uso do novo sistema de pagamento. As transferências de dinheiro podem ser feitas em dólares e rublos. A lista de países disponíveis para transferências de dinheiro através do novo sistema de pagamento será publicada posteriormente.

O Astrasend tornou-se o segundo sistema registrado pelo Banco da Rússia em 2022. O primeiro conhecido como Hello apareceu no registro em abril deste ano. O Hello serve como um centro de compensação e operações para pagamentos e transferências, disse a publicação Vedomosti.