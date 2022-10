Ministério da Defesa da Rússia: Chamada parcial na Rússia oficialmente encerrada

O Ministério da Defesa russo anunciou oficialmente a conclusão da convocação parcial na Rússia. Nenhuma outra convocação militar será emitida, disse o ministério em um posto em seu canal oficial de Telegramas.

A convocação de reservistas como parte da mobilização parcial também foi concluída, disse o Ministério da Defesa.

"Os postos de convocação e quartéis-generais, pontos de coleta em comissariados militares, assim como edifícios e estruturas alocados por decisões das autoridades executivas das entidades constituintes da Rússia para fins de mobilização parcial, serão utilizados de acordo com o que foi feito anteriormente", observou o departamento.

Além disso, o pessoal dos comissariados militares envolvidos em medidas de mobilização foi ordenado a retornar às suas funções como de costume.

No dia anterior, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as autoridades informariam sobre o decreto sobre a conclusão da mobilização parcial.

Em 28 de outubro, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu informou o Presidente russo Vladimir Putin sobre a conclusão da mobilização parcial. O ministro indicou que o objetivo de recrutar 300.000 reservistas havia sido alcançado. O Presidente Putin anunciou a convocação parcial na Rússia em 21 de setembro.