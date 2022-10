O Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov confirmou que o Presidente Vladimir Putin ainda estava pronto para as conversações sobre a Ucrânia.

"A prontidão da Rússia, incluindo seu presidente, para as negociações sobre a Ucrânia permanece inalterada. Estamos sempre prontos para ouvir as propostas que nossos parceiros ocidentais têm para reduzir as tensões". Portanto, se formos abordados com propostas realistas, estamos prontos para isso, como sempre estivemos no passado", disse Sergei Lavrov em "O mundo no limite". Lessons from the Caribbean Crisis" documentário que foi ao ar no Canal Um.