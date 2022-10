Ministro da Defesa Shoigu para Putin: Chamada parcial na Rússia

Rússia Defenсe O Ministro Sergei Shoigu disse ao Presidente Vladimir Putin que a mobilização parcial na Rússia foi concluída, relata a TASS.

Como parte da mobilização parcial, mais de 1.300 representantes de autoridades executivas em vários níveis foram convocados, disse Shoigu.

De acordo com o Ministro da Defesa, há 13.000 voluntários entre os mobilizados.

O chefe do Ministério da Defesa também disse que os escritórios de registro e alistamento militar continuarão recrutando apenas voluntários e candidatos para o serviço contratado.

Putin agradeceu a todos que entraram para o exército russo como parte da mobilização parcial. As dificuldades em sua fase inicial eram inevitáveis, mas é necessário tirar conclusões e modernizar todo o sistema, disse o presidente.

Putin também disse que o equipamento, treinamento e coordenação dos mobilizados eram as tarefas mais importantes com as quais se tinha que lidar. Somente pessoas bem treinadas e mobilizadas deveriam ser enviadas para a linha de frente, acrescentou ele.

Cerca de 82.000 pessoas mobilizadas já foram enviadas para a linha de frente, disse Shoigu a Putin. Outras 218.000 estão sendo treinadas nos campos de treinamento, acrescentou o ministro da defesa.

A idade média das pessoas mobilizadas é de 35 anos, disse Shoigu.