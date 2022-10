Atletas MMA lutam com recrutas mobilizados - Vídeo

Caças MMA de Hardcore e Arena As promoções de combate de Arena atacaram recrutas mobilizados na cidade de Elektrostal, perto de Moscou. O incidente ocorreu quando os recrutas vieram para comprar itens que precisavam antes de ir para a frente, relata o canal Mash Telegram.

De acordo com a publicação, os atletas Magomed Rabadanov e Shamil Razakov de 21 anos tiveram uma briga com dois indivíduos mobilizados. No início, os homens começaram a discutir, mas a discussão verbal irrompeu em uma briga.

O conflito deflagrou quando os atletas falaram negativamente sobre a mobilização e a operação militar especial na Ucrânia.

Os instigadores da luta foram colocados em um centro de detenção temporária sob a acusação de hooliganismo. Eles podem enfrentar até sete anos de prisão.