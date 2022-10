Caminhões KamAZ militares entram em comboio de recrutas na Rússia, dois mortos

No distrito de Plesetsk, na região de Arkhangelsk, um caminhão KamAZ conduzido por um militar encontrou um comboio de recrutas, noticiou o jornal Izvestia.

O incidente aconteceu em 27 de outubro. Dois dos 20 militares foram mortos. Um deles morreu no local, o outro morreu mais tarde no hospital. Onze pessoas ficaram feridas. Todos foram levados para o hospital com ferimentos de vários graus.

O motorista do caminhão KamAZ estava servindo sob um contrato.

As autoridades policiais estão conduzindo uma investigação sobre o incidente. Suas causas e circunstâncias permanecem desconhecidas.

O Ministério da Defesa russo não comentou o incidente.