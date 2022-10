A China elogia as observações de Putin feitas durante o discurso de Valdai em 27 de outubro

A China deu uma alta avaliação ao que o presidente russo Vladimir Putin disse sobre a China durante seu discurso na reunião plenária do Valdai International Discussion Club em 27 de outubro, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, em 28 de outubro, o porta-voz da TASS.

"Apreciamos muito as declarações positivas do Presidente Putin [sobre a China]", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, acrescentando que Pequim e Moscou têm um objetivo comum - "promover o desenvolvimento de ambos os países e beneficiar os dois povos".

Segundo o diplomata, a China pretende continuar a fortalecer os laços com a Rússia e desenvolver a cooperação entre os países em vários campos no futuro. Ao mesmo tempo, Wang Wenbin enfatizou que as relações entre Moscou e Pequim foram baseadas na rejeição do confronto, no não-alinhamento com blocos e na não oposição contra países terceiros.

Durante seu discurso de 27 de outubro, Putin disse que a Rússia considera a China como um grande amigo. A Rússia respeita muito a cultura e as tradições da China. O Presidente também enfatizou que Taiwan "sem qualquer dúvida" é parte integrante da China, e todas as visitas de delegações estrangeiras à ilha são percebidas como uma provocação.