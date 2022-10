Putin: O mundo está mudando, e a década mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial está chegando.

A abertura da reunião anual do Clube Valdai dedicada ao tema "Mundo depois da hegemonia: justiça e segurança para todos" ocorreu no dia 24 de outubro. O número de participantes incluiu 111 representantes de 41 países, incluindo China, Índia, Alemanha e outros.

O mundo está na década mais imprevisível desde o final da Segunda Guerra Mundial, disse o presidente russo Vladimir Putin durante a sessão plenária do Clube Valdai. O vídeo de seu discurso está disponível no site oficial do evento.

"Estamos em uma passagem histórica". À nossa frente está provavelmente a década mais perigosa, imprevisível e ao mesmo tempo importante desde o final da Segunda Guerra Mundial", disse Putin.

Em sua opinião, a futura ordem mundial está sendo formada atualmente. No novo mundo, é preciso ouvir a todos e levar em conta todos os pontos de vista em vez de impor uma verdade para todos, acredita Putin.

Outros conflitos podem surgir no contexto da situação atual do mundo e do desejo do Ocidente de dominar o mundo. O principal objetivo histórico é resolver todas as contradições de forma construtiva e criativa, disse ele.

O comércio mundial deve ser benéfico para todos

Quanto ao comércio mundial, é a maioria que deve se beneficiar dele, ao invés de corporações individuais super-ricas, disse o presidente russo Vladimir Putin durante o discurso.

Putin falou de forma crítica sobre as importações de países ocidentais.

"Se hoje o Ocidente vende medicamentos ou sementes de culturas alimentares para outros países, ele ordena matar os produtos farmacêuticos nacionais e a seleção". Na verdade, tudo se resume a isso na prática. Se ele fornece máquinas-ferramentas e equipamentos - destrói a indústria de engenharia local", disse Putin.

De acordo com o presidente russo, os "novos centros de desenvolvimento mundial" têm desenvolvimentos únicos que lhes permitem competir com corporações ocidentais.

Ele também afirmou que no futuro mundo multipolar, são os assentamentos em moedas nacionais que devem dominar a esfera do comércio mundial. Durante seu discurso, Putin expressou sua indignação pelo fato de que os estados ocidentais "embolsaram" as reservas de ouro e divisas da Rússia após o início da operação militar na Ucrânia.

A OTAN estava conquistando a Ucrânia por 8 anos

A OTAN vem se desenvolvendo no território da Ucrânia há oito anos, disse Vladimir Putin durante seu discurso.

"Nós vimos o que estava acontecendo. Há oito anos eles vinham trabalhando para criar uma área fortificada a uma profundidade bastante grande no Donbass (...) Estávamos conscientes de que este processo iria continuar. Quanto mais longe ele fosse, mais difícil e perigoso seria para nós, e estaríamos sofrendo mais perdas. Estas foram nossas considerações que nos guiaram. O desenvolvimento da OTAN no território estava em pleno andamento", disse Putin.

Para a Rússia, a situação teria sido completamente diferente, se a OTAN tivesse construído áreas fortificadas e acumulado sistemas de armamento por mais alguns anos".

A Rússia tinha que parar a OTAN na Ucrânia

Putin também disse que estava constantemente pensando nas perdas associadas com a operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

O presidente russo Vladimir Putin disse no fórum de Valdai que não foi culpa da Rússia que levou à operação militar especial na Ucrânia.

"Fomos nós que realizamos o golpe lá que levou a uma série de eventos trágicos, incluindo nossa operação militar especial? Não, nós não o fizemos", salientou Putin. As ações de Moscou apenas "destacam mais claramente os eventos em curso e forçam certos processos inevitáveis a vir".

Quando perguntado o que levou Moscou a dar início à operação especial, Putin disse que já havia citado as razões muitas vezes antes.

A primeira é o plano da OTAN de expansão em detrimento da Ucrânia;

a segunda é a recusa de Kyiv em cumprir os acordos de Minsk.

"Para nós, tudo isso significava que tínhamos que fazer algo com o Donbass", explicou ele. "Reconhecer sua independência (da República Popular de Donetsk e Luhansk - ed.) e simplesmente deixá-los à mercê do destino é geralmente inaceitável".

A Rússia sabia no que Kyiv estava trabalhando, então Moscou decidiu lançar a operação especial para impedir as ações das Forças Armadas da Ucrânia no Donbass, diz Putin.

Não foi Moscou que moldou esta lógica. Foi ditada pelo golpe sangrento anti-estatal na Ucrânia em 2014, acrescentou ele.

Moscou não teve escolha a não ser ajudar o povo de Donbass, disse Vladimir Putin durante o discurso no Valdai International Discussion Club.

"Havia um plano e um objetivo da operação especial - ajudar as pessoas que vivem no Donbass". É por aqui que começamos", disse o presidente.

Há guerra civil em curso entre a Rússia e a Ucrânia

Putin chamou os russos e os ucranianos de um só povo. Quando perguntado se era possível dizer que havia uma guerra civil em curso entre a Rússia e a Ucrânia, Putin disse: "Em parte, sim".

Ele concorda parcialmente com a interpretação de que a operação especial na Ucrânia é uma guerra civil, uma vez que russos e ucranianos são "um só povo".

"Mas nós acabamos em estados diferentes, infelizmente, por uma série de razões", admitiu Putin. A principal dessas razões foi a decisão durante a formação da União Soviética de dotar os bolcheviques ucranianos "nacionalistas" de territórios "primordialmente russos". Neste sentido, de acordo com o presidente russo, a Ucrânia estava se desenvolvendo como um estado artificial.

É digno de nota que o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky discordou de tal opinião:

"Definitivamente não somos um só povo. Sim, temos muito em comum <...> mas nós, repito mais uma vez, não somos um só povo". Se fôssemos uma nação, muito provavelmente haveria hryvnias circulando em Moscou, e uma bandeira azul-amarela estaria sobrevoando a Duma. <...> Cada um de nós tem seu próprio caminho", disse o líder ucraniano em uma entrevista com a Interfax-Ucrânia em julho de 2021.

Ataque nuclear na Ucrânia não faz sentido

A Rússia não precisa dar um golpe nuclear na Ucrânia, pois não faz sentido político ou militar, disse Putin.

O chefe de Estado também aconselhou a leitura da doutrina, que descreve casos em que a Rússia pode usar armas nucleares.

Em 26 de outubro, as forças nucleares estratégicas da Rússia conduziram exercícios para realizar um ataque nuclear maciço em resposta a um ataque nuclear no território do país. Um míssil balístico intercontinental Yars foi lançado do cosmódromo de Plesetsk. Além disso, um míssil balístico Sineva foi lançado das águas do Mar de Barents. Em ambos os casos, o alvo foi o local de teste Kura em Kamchatka.

Putin acusa o Ocidente de retórica nuclear

O Ocidente está procurando argumentos adicionais para se opor à Rússia, disse Putin respondendo a uma pergunta sobre a ameaça de guerra nuclear no mundo.

"O alvoroço sobre a ameaça nuclear é primitivo. O Ocidente está procurando por argumentos adicionais para se opor à Rússia", disse Putin.

Ele também observou que os Estados Unidos eram o único país que usava armas nucleares.

O Ocidente acusa a Rússia da intenção de usar armas nucleares para pressionar os países neutros e os aliados de Moscou.

"A ditadura dos países ocidentais, sua tentativa de pressionar todos os participantes na comunicação internacional acaba em nada, e eles estão procurando argumentos adicionais a fim de convencer nossos amigos ou Estados neutros de que todos nós precisamos nos opor à Rússia juntos". Provocações com armas nucleares, forçando a própria tese sobre a possibilidade de seu uso pela Rússia são usadas precisamente para influenciar nossos aliados e Estados neutros", disse ele.

Os americanos são incríveis

O presidente russo Vladimir Putin admirava a capacidade dos Estados Unidos de manter o controle sobre os países contra os quais os americanos haviam cometido atos de agressão.

Putin se referiu ao Japão, contra o qual Washington havia utilizado armas nucleares.

"Qual era a conveniência de usar uma bomba contra o Japão? Não havia nenhuma", disse ele. De acordo com ele, não havia ameaça à soberania dos EUA na época, e a máquina militar do Japão estava quebrada.

Ao mesmo tempo, ele observou, os livros didáticos japoneses, como regra, dizem que foram os aliados que deram um golpe nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos mantêm o Japão sob controle total, e Tóquio não pode sequer escrever a verdade nos livros didáticos japoneses.

"Muito bem, americanos! Provavelmente precisamos pegar um exemplo deles de certa forma, eles são incríveis", disse Putin.

A Rússia é o único garantidor da soberania da Ucrânia

O único garante da soberania da Ucrânia é a Rússia - o país que criou a Ucrânia, disse Putin.

Segundo o presidente, uma declaração semelhante seria verdadeira tanto para a integridade territorial quanto para o próprio Estado ucraniano, se as relações entre os dois países não tivessem se deteriorado.

"Neste sentido, a Ucrânia, naturalmente, havia sido formada como um estado artificial". Após a Segunda Guerra Mundial - este também é um fato histórico - Stalin entregou alguns territórios poloneses à Ucrânia, alguns territórios húngaros e romenos, tendo tirado esses territórios desses países", explicou Putin.

Putin acredita no poder do senso comum

Mais cedo ou mais tarde, o Ocidente terá que iniciar uma conversa igualitária com a Rússia sobre um futuro comum. Putin disse que acreditava no poder do senso comum.