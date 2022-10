Kyiv confirma os ataques às principais instalações de energia nas regiões centrais da Ucrânia

As instalações de energia nas regiões centrais da Ucrânia foram danificadas como resultado de ataques de mísseis em 27 de outubro durante a noite, disse Kyrylo Tymoshenko, chefe adjunto do Gabinete do Presidente da Ucrânia em seu canal de Telegramas.

"O equipamento nas regiões centrais foi danificado. A fim de evitar o apagão completo da região central, os engenheiros de energia são obrigados a introduzir restrições mais rigorosas", escreveu ele.

O consumo de eletricidade seria limitado nas regiões de Kyiv, Chernihiv, Cherkasy e Zhytomyr, acrescentou o oficial.

Em 26 de outubro, Ukrenergo (empresa de energia da Ucrânia - ed.) anunciou restrições ao fornecimento de eletricidade a todas as categorias de consumidores em todo o país, a fim de reduzir a carga nas redes e evitar acidentes repetidos.

Podem ocorrer cortes de energia de emergência por mais de quatro horas na Ucrânia como resultado de ataques com mísseis a grandes instalações de infraestrutura, disse Kyrylo Tymoshenko.

Podem ocorrer apagões em todas as áreas do país. Portanto, as autoridades exortaram tanto os residentes quanto as empresas a economizar eletricidade.