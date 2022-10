Rússia adverte os EUA sobre as conseqüências do uso de satélites espaciais em operações militares

Konstantin Vorontsov, diretor adjunto do Departamento de Não-Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores russo, advertiu os Estados Unidos sobre as conseqüências que podem ocorrer caso os EUA utilizem satélites na Ucrânia.

Falando em uma reunião do Primeiro Comitê da Assembléia Geral da ONU, Konstantin Vorontsov disse que, neste caso, os satélites comerciais poderiam se tornar um alvo legítimo para um ataque.

"Separadamente, gostaríamos de destacar uma tendência extremamente perigosa que se manifestou claramente no curso dos acontecimentos na Ucrânia. Trata-se dos esforços dos Estados Unidos e seus aliados para utilizar elementos de infra-estrutura civil no espaço, inclusive comerciais, em conflitos armados". A infra-estrutura quase civil poderia ser um alvo legítimo de retaliação", disse Konstantin Vorontsov, diretor adjunto do Departamento de Não Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, relatórios TASS.

A Rússia insta o Ocidente a não posicionar o espaço como uma arena de conflitos de Estado, disse Vorontsov.

As intenções dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, de implantar armas no espaço e usar o espaço exterior para conduzir operações de combate e demonstrar superioridade representam uma séria ameaça, disse Konstantin Vorontsov.

"Tais ações têm o impacto mais negativo sobre a paz e a segurança internacionais. Elas estão repletas de uma forte desestabilização da situação e de uma corrida armamentista no espaço exterior, o que prejudicaria completamente as perspectivas de limitar e reduzir as armas como um todo", disse o diplomata.

As ações do Ocidente colocam em perigo as atividades pacíficas no espaço, bem como numerosos processos na Terra, dos quais depende o bem-estar das pessoas, ressaltou Vorontsov.

Antes, ficou sabido que o Departamento de Defesa dos EUA testou com sucesso componentes de armas hipersônicas. Como parte do evento, os EUA testaram equipamentos de navegação, bem como materiais avançados que são resistentes ao calor em um ambiente hipersônico realista.

Ainda é possível evitar uma corrida armamentista espacial, disse Konstantin Vorontsov.

O diplomata russo pediu aos países da ONU que reafirmassem seu compromisso com os acordos atuais sobre a regulamentação das atividades espaciais.

É digno de nota que, em abril de 2022, os Estados Unidos impuseram uma moratória sobre os testes de armas antissatélite. De acordo com o vice-presidente americano Kamala Harris, as autoridades americanas quiseram assim escrever novas regras e estabelecer normas para trabalhar no espaço.

Sergei Ryabkov, Vice Ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse mais tarde que Washington tomou a decisão certa. Ao mesmo tempo, ele se perguntava se os EUA tinham a intenção de cessar o desenvolvimento de sistemas antissatélite.