A implantação da divisão de elite dos EUA na Romênia indica o início da Terceira Guerra Mundial

A Terceira Guerra Mundial já faz parte dos planos de Washington há muito tempo. A recente implantação da divisão Screaming Eagles na Europa Oriental perto da fronteira com a Ucrânia pode indicar o início de um conflito global, acredita o colunista Al Mayadeen Ahmad Haj Ali.

"A resposta à questão de quando a Terceira Guerra Mundial vai começar é a seguinte: "Ela já começou", escreveu o jornalista.

Em sua opinião, a implantação da 101ª Divisão Aérea dos EUA Screaming Eagles na Europa Oriental fala do início de um conflito global. Cerca de 4.700 militares estavam estacionados na Europa sob o pretexto de participar de "exercícios militares sem precedentes".

Haj Ali também chamou a atenção para a declaração do comandante da divisão sobre sua prontidão para atravessar o território da Ucrânia no caso de uma escalada do conflito.

De acordo com o observador, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão jogando um cenário para enfraquecer a Rússia, a China, assim como "destruir a economia européia e transferir capital industrial e econômico para os Estados Unidos".

A notícia sobre a implantação da 101ª Divisão Aérea de elite na Romênia para participar dos exercícios da OTAN foi noticiada em 21 de outubro. Apelidada de "Águias Gritantes", a unidade de infantaria ligeira é treinada para destacar suas forças em qualquer campo de batalha dentro de horas.

Cerca de 4.700 soldados foram realocados da base de seu destacamento permanente em Fort Campbell, Kentucky, para fortalecer o flanco oriental da OTAN na Europa. Eles serão aquartejados em bases militares na Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia. As Águias Gritantes apareceram na Europa pela primeira vez em 80 anos contra o pano de fundo das crescentes tensões entre a Rússia e a OTAN.

Kremlin: O destacamento de tropas americanas na Romênia é perigoso

O envio de tropas americanas perto das fronteiras russas não contribuirá para a estabilidade, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres em 26 de outubro.