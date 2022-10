Politico revela como o novo comando do exército russo afetou a operação na Ucrânia

Sinais de maior coerência tática estão sendo observados entre os militares russos após a nomeação do General do Exército Sergei Surovikin como comandante do Grupo Conjunto de Forças na área de operações especiais na Ucrânia, escreve o Politico, citando oficiais e analistas militares ocidentais.

Como um oficial superior da inteligência britânica não nomeado disse ao Politico, as táticas militares de Surovikin "provaram ser eficazes na Síria".