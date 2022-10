Como parte dos exercícios, foram lançados um míssil balístico intercontinental Yars e um míssil balístico submarino Sineva. Os mísseis atingiram seus objetivos, as tarefas de treinamento foram concluídas.

O presidente russo Vladimir Putin supervisionou os exercícios militares para dar um golpe nuclear em resposta a um ataque nuclear inimigo.

O Kremlin disse que os exercícios com a participação de forças de dissuasão estratégica terrestre, marítima e aérea terminaram. Durante o exercício, foram lançados mísseis balísticos Yars e Sineva no campo de tiro Kura, em Kamchatka.

"No local de teste de Kura em Kamchatka, o míssil balístico intercontinental Yars foi lançado do cosmódromo do estado de Plesetsk. O míssil balístico Sineva foi lançado a partir do Mar de Barents. As aeronaves de longo alcance Tu-95MS que lançaram mísseis de cruzeiro lançados a ar também estavam envolvidas na implementação das tarefas", disse uma mensagem postada no site do Kremlin.