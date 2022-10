Mercenários poloneses atacam militares ucranianos na República Popular de Luhansk

Mercenários poloneses atacaram os militares ucranianos depois de tentarem forçar os cidadãos poloneses a atacar as linhas de defesa russas na direção do assentamento de Kremennaya, disse o coronel da polícia da República Popular Luhansk (LNR) Vitaly Kiselev, segundo informações da RIA Novosti.

Segundo ele, após tentativas fracassadas de avançar profundamente nas posições das tropas russas, os poloneses se recusaram a avançar. Os mercenários poloneses disseram que não eram eles, mas as unidades territoriais defenсe que deveriam romper com a defesa. Caso contrário, as unidades polonesas sofrerão pesadas perdas, disseram eles.

Entretanto, os ucranianos decidiram pressionar os poloneses para forçá-los a seguir em frente.

"Desta vez, representantes do Setor Direito também vieram para a luta. Segundo nossos dados, os poloneses "utilizaram" parcialmente os partidários de Bandera", disse Kiselev.

Anteriormente, o Ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov reconheceu que a operação ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) desacelerou na direção sul.