Kadyrov da Chechênia não está satisfeito com a fraca resposta da Rússia à Ucrânia

Ramzan Kadyrov, o Presidente da Chechênia, acredita que a Rússia mostra fraca reação aos incidentes de bombardeio das novas regiões da Rússia.

Em uma mensagem de áudio que ele postou em seu canal de Telegrama, Kadyrov disse que havia guerra em nosso território. Ele expressou seu descontentamento com a situação atual. O Presidente da Chechênia lembrou que a Rússia implementou a lei marcial nas áreas de fronteira, mas a Ucrânia ainda continuava a bombardear os assentamentos.

"Estamos respondendo de forma fraca", declarou o chefe da Chechênia. "Se um projétil aterrissa em nossa região, devemos arrasar cidades para que possamos ver o horizonte distante, para que nunca lhes ocorra disparar conchas em nossa direção", disse Ramzan Kadyrov.

Kadyrov acredita que eles tentam destruir a Rússia de todas as maneiras possíveis.

"Nós os destruiremos, não importa quantas tropas eles enviem para lá", disse ele.

Kadyrov critica o general russo

Em outubro, Ramzan Kadyrov disse que o Coronel-General Alexander Lapin havia tomado uma série de decisões erradas que acabaram levando à necessidade de retirar as tropas russas de Krasny Liman. Segundo ele, Lapin enviou militares mobilizados da República Popular de Luhansk (LPR) na fronteira e não forneceu aos militares os meios de comunicação necessários e munições adicionais.

Após a decisão do presidente russo Vladimir Putin de impor a lei marcial, Kadyrov chamou "para limpar da face da terra os centros de tomada de decisão na Ucrânia".

Em 19 de outubro, Ramzan Kadyrov disse que seus filhos Akhmat, Eli e Adam, com 16, 15 e 14 anos respectivamente, estavam prontos para lutar na zona da operação militar especial. Ao chegar na frente, eles inspecionaram um grande número de troféus, incluindo armas da OTAN.

"Eles estão preparados para combater o inimigo agora mesmo", disse Kadyrov.

Nina Ostanina, a chefe do Comitê de Família da Duma do Estado disse que Ramzan Kadyrov queria dar um exemplo para outros pais. De acordo com ela, Kadyrov é um bom pai que carrega a responsabilidade por suas ações. Ao mesmo tempo, a cultura chechena difere das outras em suas tradições, acrescentou Ostanina.