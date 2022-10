A situação da bomba suja: As forças russas colocadas em alerta

O Ministério da Defesa russo colocou suas forças em alerta para estar preparado para agir "sob condições de contaminação radioativa" contra o pano de fundo de relatórios que indicam a prontidão de Kyiv para usar uma bomba suja, disse Igor Kirillov, o chefe das Forças de Radiação, Proteção Química e Biológica russas, em uma coletiva de imprensa em 24 de outubro.

O Ministério da Defesa russo tem informações indicando que Kyiv planeja detonar uma "bomba suja" na Ucrânia para intimidar os residentes locais e acusar Moscou do uso de armas nucleares táticas. O plano do lado ucraniano, segundo o ministério, é passar a detonação de uma "bomba suja" como uma "ativação imprópria de uma arma nuclear russa de baixo rendimento".

De acordo com o departamento, duas organizações ucranianas têm instruções específicas para criar tal arma e já estão passando pela fase final.

Kirillov também disse que o Ministério da Defesa russo tem informações sobre contatos entre o gabinete do Presidente da Ucrânia e funcionários do Reino Unido a respeito da possibilidade de obter uma tecnologia nuclear.

De acordo com o general, a Ucrânia tem as matérias-primas necessárias para a bomba suja em suas usinas nucleares (inclusive na usina nuclear de Chernobyl), bem como a base científica necessária em Kyiv e Kharkiv.

A este respeito, o Ministério da Defesa russo organizou atividades para combater possíveis provocações que a Ucrânia possa encenar. Além disso, a Rússia colocou forças em alerta para poder realizar tarefas sob condições de contaminação radioativa.

As declarações de Lavrov

A Rússia verificou as informações sobre a preparação da provocação da "bomba suja" na Ucrânia. Esta não é uma acusação sem provas, disse o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov. De acordo com ele, a Rússia pretende levantar esta questão na ONU.

O Ministro das Relações Exteriores também disse que a Rússia tinha informações sobre organizações ucranianas específicas que estavam envolvidas com a tecnologia da "bomba suja". Mas ele não mencionou nenhuma.

As declarações públicas do Ocidente sobre sua desconfiança em relação às advertências russas não significam que as autoridades ocidentais levem a informação de Moscou de ânimo leve, acrescentou o ministro.

Possíveis conseqüências

Uma explosão de uma bomba suja levará inevitavelmente à contaminação radioativa de uma área de vários milhares de metros quadrados, disse Igor Kirillov, o chefe das Forças de Proteção à Radiação, Química e Biológica da Rússia.

Segundo Renat Karchaa, conselheiro do diretor geral da Rosenergoatom, os territórios afetados serão poluídos por um período de 30 a 50 anos. "Dezenas de milhares de pessoas sofrerão no mínimo", disse ele.