Ministério da Defesa da Rússia: Zelensky entra em contato com o Reino Unido para obter tecnologia nuclear

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entrou em contato com o Reino Unido para obter tecnologia de armas nucleares, disse o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de proteção contra radiações, química e biológica das Forças Armadas russas, em 24 de outubro, relatórios da TASS.

"Temos informações sobre os contatos do gabinete do Presidente da Ucrânia com representantes da Grã-Bretanha a respeito da possibilidade de obter uma tecnologia para construir armas nucleares", disse o representante do Ministério da Defesa russo.

Em 23 de outubro, foi relatado que as autoridades ucranianas estavam alegadamente trabalhando em uma provocação para detonar uma "bomba suja" - uma arma nuclear de baixo rendimento cheia de materiais radioativos em combinação com explosivos convencionais. A provocação está alegadamente sendo preparada para acusar posteriormente a Rússia de usar armas de destruição em massa na Ucrânia.

Em conexão com esta informação, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu informou os chefes dos departamentos de defesa do Reino Unido, Turquia, França e EUA sobre a ameaça.

Por sua vez, o Departamento de Estado americano disse que os EUA, o Reino Unido e a França se recusam a acreditar que Kyiv possa detonar uma bomba suja na Ucrânia.