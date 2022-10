Kyiv para encenar provocação contra civis ucranianos para acusar a Rússia de crimes de guerra

Representantes da Sede de Coordenação Interdepartamental de Resposta Humanitária na Ucrânia disseram que Kyiv estava se preparando para encenar uma provocação na região de Kharkiv, na Ucrânia. Supostamente, Kyiv conduzirá um ataque contra civis e depois acusará os militares russos disso, relata a RIA Novosti.

"O regime de Kyiv, a fim de acusar a Federação Russa de um crime de guerra, está preparando uma provocação sangrenta na qual se planeja matar cidadãos ucranianos. Em 24 de outubro, na cidade de Volchansk, na região de Kharkiv, uma unidade de mercenários estrangeiros planeja abrir fogo de artilharia sobre civis durante a distribuição de ajuda alimentar aos residentes locais", disse o departamento.

O objetivo do ataque terrorista é matar civis e depois acusar as Forças Armadas russas do crime, disseram representantes da Sede de Coordenação Interdepartamental de Resposta Humanitária na Ucrânia.