Rússia adverte o Ocidente sobre possível provocação de bomba suja na Ucrânia

Die USA und eine Reihe westlicher Länder trauen Berichten von russischer Seite nicht, wonach die Ukraine beabsichtige, eine "schmutzige Bombe" auf ihrem Territorium zu zünden und Russland für den Angriff verantwortlich zu machen. Eine solche Drohung bestehe jedoch nach wie vor, sagte der offizielle Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, wie TASS berichtet.

Am 23. Oktober wurde berichtet, dass die ukrainischen Behörden angeblich an einer Provokation arbeiteten, um eine "schmutzige Bombe" zu zünden - eine Atomwaffe mit geringer Sprengkraft, die mit radioaktivem Material in Kombination mit konventionellem Sprengstoff gefüllt ist.

In diesem Zusammenhang informierte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu die Leiter der Verteidigungsministerien von vier Ländern über die Bedrohung. Schoigu führte Telefongespräche mit:

dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace;

dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar;

dem französischen Verteidigungsminister;

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Anschließend erklärten Sprecher des US-Außenministeriums, dass die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich nicht glauben, dass Kiew eine Provokation mit einer "schmutzigen Bombe" durchführen könnte. Die Außenministerien der drei Länder betrachteten die Informationen der russischen Seite als einen Versuch, eine solche Anschuldigung als Vorwand für eine Eskalation zu benutzen.

"Die Tatsache, dass sie den Informationen der russischen Seite keinen Glauben schenkten, bedeutet nicht, dass die Bedrohung durch eine solche "schmutzige Bombe" nicht mehr besteht. Die Bedrohung ist offensichtlich. Der Verteidigungsminister hat diese Informationen seinen Amtskollegen zur Kenntnis gebracht. Es liegt an ihnen, zu glauben oder nicht zu glauben", sagte Peskow am 24. Oktober vor Reportern.

Der Einsatz einer "schmutzigen Bombe" wird unweigerlich zur Verseuchung eines großen Gebiets führen. Ähnlich wie in der Sperrzone von Tschernobyl wird das verseuchte Gebiet auf Jahrzehnte hinaus nicht bewohnbar sein. Bemerkenswert ist, dass fast jedes Land der Welt, das über Nukleartechnologie verfügt, eine schmutzige Bombe bauen kann. Die Reichweite der Zerstörung hängt von der Art des Sprengstoffs und den Wetterbedingungen ab.