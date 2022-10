A Ucrânia muda as transmissões de TV para o inglês

O canal de TV estatal da Ucrânia FreeDom decidiu não transmitir seus programas em russo. O canal decidiu optar pelo inglês, disse o Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia Oleksiy Danilov, Strana.ua noticiou em seu canal de Telegramas.

De acordo com Danilov, a decisão de mudar as transmissões da TV FreeDom de russo para inglês foi tomada em uma reunião no Escritório do Presidente da Ucrânia.

"O idioma russo deve desaparecer completamente de nosso território como um elemento de propaganda hostil para lavar o cérebro de nossa população... O inglês é obrigatório, nossa língua materna é obrigatória. Endossar as narrativas russas aqui é muito perigoso - supostamente devemos nos dar bem com elas, devemos entender alguma coisa". Veja: não precisamos de nada deles, deixe-os nos deixar em paz", disse Danilov.

Em julho, o Verkhovna Rada deu a primeira leitura a um projeto de lei que proibia nomes russos por localização geográfica. Ele trata dos nomes que exaltam ou "propagandeiam" a Rússia, suas paisagens e cidades, assim como datas memoráveis e pessoas famosas.

Em janeiro, a Ucrânia proibiu a mídia impressa que foi publicada apenas em russo. A decisão foi tomada de acordo com a lei "On Ensure the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language". Foi esclarecido que a mídia pode ser publicada e distribuída em qualquer outra língua estrangeira, desde que a circulação também seja publicada em ucraniano.