Washington bloqueou a participação da Rússia na conferência internacional da AIEA nos Estados Unidos. A administração dos Estados Unidos demonstrou assim desrespeito à AIEA, disse a empresa estatal Rosatom.

A Conferência Ministerial Internacional da AIEA sobre Energia Nuclear no Século 21 será realizada em Washington de 26 a 28 de outubro.

"Partiu-se do princípio de que a delegação russa - representantes da Rosatom e da Rostekhnadzor - participaria da conferência. Os pedidos de vistos dos EUA para os membros da delegação foram encaminhados no devido tempo. A partir de hoje, nenhum dos membros da delegação russa recebeu vistos americanos", disse a declaração da Rosatom.

"Assim, o lado americano bloqueou de fato a participação da Rússia nesta conferência internacional da AIEA, que deveria ser realizada nos Estados Unidos". Consideramos isto uma manifestação do desrespeito dos EUA para com a AIEA, a organização internacional central responsável pela cooperação no campo do uso pacífico da energia atômica", disse também a declaração.