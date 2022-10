O Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austin chama seus homólogos russos e depois ucranianos

O Ministro da Defesa russo Sergei Shoygu manteve conversações com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, relatórios da TASS com referência ao Ministério da Defesa russo.

Shoygu e Austin conversaram ao telefone para discutir questões de segurança internacional e a crise na Ucrânia.

O Pentágono disse que o Secretário de Defesa dos EUA, Austin, em conversa com Shoygu, enfatizou a importância de manter linhas de comunicação no contexto da crise em curso na Ucrânia.

Também foi dito que Austin telefonou então para o chefe do Ministério da Defesa da Ucrânia, Reznikov, para discutir a assistência militar a Kyiv, acrescentou o departamento militar.

A última vez em que Austin falou com Shoygu foi em 13 de maio. Essa foi a primeira vez que os dois ministros tiveram uma conversa telefônica desde o início da operação militar especial na Ucrânia. O chefe do Pentágono pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia, enfatizando a importância da comunicação.

Antes do início da operação especial, Lloyd Austin, numa conversa com Sergei Shoygu em 18 de fevereiro, pediu a desescalada e um acordo diplomático. Ele também exortou o Ministro da Defesa russo a retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia.