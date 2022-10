A Casa Branca preocupada com as recentes observações de Elon Musk sobre a Ucrânia

As observações que Tesla e o fundador do SpaceX, Elon Musk, fizeram recentemente sobre a Ucrânia levantaram preocupações na Casa Branca. As autoridades americanas consideram a possibilidade de verificar os negócios de Musk, disse Bloomberg.

"As autoridades da administração Biden estão discutindo se os EUA devem submeter alguns dos empreendimentos de Elon Musk a revisões de segurança nacional, incluindo o acordo para o Twitter Inc. e a rede de satélites Starlink do SpaceX", disse a publicação.

O artigo diz que as autoridades americanas sentem "desconforto" em relação às declarações do empresário de deixar de fornecer o serviço de satélite Starlink para a Ucrânia. De acordo com as autoridades, Musk tem mostrado uma postura cada vez mais amigável em relação à Rússia. Além disso, eles também estão preocupados com a intenção da Elon Musk de adquirir o Twitter com um grupo de investidores estrangeiros.

A Casa Branca está passando por fases iniciais de tais discussões, disse também a Bloomberg.

Em 20 de outubro, Elon Musk disse que um compromisso sobre a Crimeia seria o cenário mais provável para a solução do conflito na Ucrânia.

"O compromisso é esmagadoramente o resultado mais provável - apenas uma questão de quanta morte e destruição acontece antes disso", disse ele.

Em 17 de outubro, Musk disse que gostaria que o Ocidente considerasse mais seriamente o risco de um conflito nuclear e da III Guerra Mundial.

"Se a Rússia for confrontada com a escolha de perder a Crimeia ou usar bombas nucleares no campo de batalha, eles escolherão a última", disse Elon Musk em tweet na segunda-feira, 17 de outubro. "Nós já sancionamos/cuidamos da Rússia de todas as maneiras possíveis, então o que mais eles ainda têm a perder? Se atacarmos a Rússia de volta, eles nos atacarão e então teremos a terceira guerra mundial", continuou ele.

No início deste mês, Musk compartilhou sua visão sobre a resolução pacífica da crise na Ucrânia. Segundo ele, se a Ucrânia concordar em permanecer neutra e ceder o controle da Crimea à Rússia permanentemente, o conflito será resolvido.

Este é um resultado "altamente provável". A única questão é "quantos morrem antes disso", acredita Elon Musk. Uma escalada nuclear foi um resultado "possível, embora improvável", ele também observou.