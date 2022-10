Especialistas estimam possíveis danos decorrentes de ataque à Usina Hidrelétrica de Kakhovka

O abastecimento de água através do Canal da Crimeia do Norte vai parar se a barragem da Usina Hidrelétrica de Kakhovka (UHE) for atacada e explodir, disse o chefe do distrito administrativo de Novokahovsky da região de Kherson, Vladimir Leontiev, relatando a TASS.

"Se a usina hidrelétrica explodir, o Canal da Crimeia do Norte e a Crimeia também ficarão sem água por muitos anos, até serem restaurados", disse Leontiev.

Em 19 de outubro, Volodymyr Saldo, governador interino da região de Kherson, disse que as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) continuaram a atacar as comportas da Usina Hidrelétrica de Kakhovka a fim de inundar os territórios no Dnieper.

Anteriormente também foi relatado que, devido ao perigo do ataque à barragem da Usina Hidrelétrica de Kakhovka, eles começaram a despejar água do reservatório. Kherson não sofrerá, mas as águas da enchente podem afetar casas particulares.

De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas da Ucrânia podem de fato destruir a Usina Hidrelétrica de Kakhovka. Isto explica a evacuação dos residentes de Kherson além da margem esquerda do rio Dnieper.

De acordo com estimativas de especialistas, será difícil destruir completamente a barragem. Para fazer isso, é preciso explodir todos os 28 vãos. Mesmo neste caso, o impacto causará apenas o colapso da seção ao longo de um comprimento de cerca de 450 metros.

Cerca de 94 quilômetros de território ao longo do Dnieper serão inundados. Os distritos de Kherson ficarão a 1-1,5 metros sob as águas. O reservatório de Kakhovka abriga 18 quilômetros cúbicos de água. Se a represa for destruída, a água fluirá por cerca de três dias e o nível da água só subirá continuamente durante 14 horas, disse o canal Mash Telegram.

A altura da onda será de 4,8 metros, a largura do transbordamento será de 5 quilômetros, a velocidade da onda será de cerca de 24,4 quilômetros por hora. Tudo isso pode interromper o abastecimento de água, esfriar a Usina Nuclear Zaporizhzhia e causar o colapso de muitas estruturas costeiras.