Adeus, adeus, Liz Truss! Parabéns à alface

Dmitry Medvedev, Vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, reagiu à decisão do Primeiro Ministro britânico Liz Truss de renunciar.

"Adeus, adeus Liz Truss, parabéns à alface", disse Medvedev tweeted sobre sua conta em inglês.

Medvedev referiu-se assim à campanha que o tablóide The Daily Star iniciou há alguns dias - "Será que Truss pode durar mais tempo do que a alface?

De acordo com a Reuters, os organizadores da campanha foram inspirados pelo op-ed do The Economist que comparou a posse da Truss com a vida útil da alface.

Truss anunciou sua decisão de renunciar em 20 de outubro, em seu 45º dia como primeira ministra. Ela reconheceu erros em sua política econômica e disse que não cumpriu com o mandato de confiança que a levou a ser eleita pelo Partido Conservador. Liz Truss também foi duramente criticada por suas iniciativas fiscais. Ela teve que abandonar tais planos e demitir o chefe do Ministério da Fazenda.

Truss continuará sendo a chefe do governo britânico antes do momento em que o novo primeiro-ministro for eleito. O processo de votação terminará em 28 de outubro, e o novo primeiro-ministro será nomeado em 31 de outubro.

Truss permaneceu no cargo por apenas 44 dias. Sua primeira-ministra foi a mais curta da história. O recorde anterior pertenceu a George Canning - ele permaneceu no cargo por 119 dias.

A reforma que o gabinete Truss introduziu no final de setembro levou ao caos nos mercados financeiros.

A libra esterlina caiu drasticamente em 25 de setembro para um mínimo histórico em relação ao dólar americano. Isto forçou o Banco da Inglaterra a intervir no mercado de títulos do governo para evitar que um colapso acontecesse. O orçamento britânico poderia perder aproximadamente 45 bilhões de libras esterlinas de renda por ano.

Os programas da primeira-ministra também levaram a uma queda em sua classificação de apoio. De acordo com os resultados da pesquisa, o nível de apoio ao político no Reino Unido para 14-16 de outubro caiu para dez por cento. A pesquisa anterior, de 11 a 12 de outubro, mostrou que Liz Truss tinha o apoio de 15% dos britânicos.

A Rússia lembra Truss com um capacete

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, lembrou as falhas que a primeira-ministra britânica Liz Truss teve no serviço. Zakharova recordou o bizarro incidente quando Truss dirigiu um tanque da OTAN perto das fronteiras russas, bem como seus vergonhosos deslizes durante uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov.