Comissão Européia: O presente de Putin a Berlusconi pode violar sanções

A vodka que o ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi disse que o presidente russo Vladimir Putin lhe deu pelo seu aniversário poderia violar as restrições da União Européia, escreve a DPA, citando um porta-voz da Comissão Européia.

"Os países da UE são responsáveis pelo cumprimento das sanções", diz a publicação.

A CE observou que a partir de abril de 2022 foi decidido proibir a importação de bebidas alcoólicas da Rússia para a UE. Não há exceções para presentes.

Anteriormente, LaPresse informou que Berlusconi disse aos companheiros do partido que "fez as pazes com Putin" e o líder russo lhe enviou 20 garrafas de vodka para seu aniversário.

Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, uma coalizão de centro-direita venceu as eleições parlamentares antecipadas na Itália. Ela incluiu quatro partidos - "Forward, Itália" (é dirigida por Silvio Berlusconi), "Liga do Norte" (nome completo "Liga do Norte para a Independência da Padania"), "Irmãos da Itália" e "Nós Moderados".