O Telégrafo: A decisão do Scholz de salvar a Alemanha enfurece o Macron

O presidente francês Emmanuel Macron ficou furioso com a decisão do chanceler alemão Olaf Scholz de alocar bilhões de euros para apoiar a energia nacional, escreve The Telegraph.

Paris está furiosa com o lançamento de um esquema de ajuda energética doméstica de 200 bilhões de euros na Alemanha sem consulta prévia com seu parceiro mais próximo da UE e sua preferência por armas americanas.

O líder francês, observa o jornal, até mesmo cancelou uma reunião agendada com seu homólogo alemão.

"A decisão de adiar as consultas tradicionais do governo sinaliza uma lacuna crescente entre os estados da UE nas esferas energética e militar", disse Henry Samuel, autor do artigo.

O porta-voz de Scholz, citado pela publicação, admitiu "que há uma série de questões sobre as quais Paris e Berlim não podem chegar a uma posição unificada".